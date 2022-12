Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer fährt Schlangenlinien

Ohne Licht und in Schlangenlinien war ein 41 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag kurz nach 21 Uhr auf dem Radweg zwischen Berg und Bitzenhofen unterwegs. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife stoppte den Mann und stellte schnell den Grund für die auffällige Fahrweise fest: ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge für den 41-Jährigen.

Meckenbeuren

Diebe klauen Räder von Rasenmäher

Zwei Räder eines Rasenmäher-Traktors, welcher auf dem Parkplatz vor einem Discounter in der Hauptstraße abgestellt war, sind in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Mittwochvormittag das Ziel von Dieben geworden. Die unbekannten Täter montierten die Räder fachmännisch ab und nahmen sie mit. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl. Um Hinweise bittet der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0.

Tettnang

Heckscheibe von Pkw beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, in einer Tiefgarage in der Hofkammerstraße die Heckscheibe eines Pkw beschädigt und so einen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich verursacht. Der Renault war in einer geschlossenen Park-Box abgestellt. Durch eine Öffnung im Tor der Box schlugen die Unbekannten mit einem bislang nicht näher identifizierten Gegenstand gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs, bis diese schließlich zu Bruch ging. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/9371-0.

Langenargen

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Einen Schaden im dreistelligen Eurobereich haben bislang unbekannte Täter verursacht, als sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht haben, in ein Firmengebäude in der Straße "Krumme Jauchert" einzusteigen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe einer Glastüre ein, betraten dann aber aus nicht näher bekannten Gründen das Gebäude nicht. Der Polizeiposten Langenragen ermittelt nun und bittet um Hinweise unter Tel. 07543/9316-0.

Kressbronn

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden im vierstelligen Eurobereich ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, welcher sich am frühen Donnerstagmorgen im Kreisverkehr zwischen der B 31 und der B 467 ereignet hat. Die 43-jährige Fahrerin eines Toyota übersah gegen 5 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr die 18-jährige Lenkerin eines Renault, die sich bereits im Kreisel befand. Durch die Kollision wurde der Toyota in eine Leitplanke abgewiesen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Überlingen

Frau wird Opfer von Whatsapp-Betrug

Einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag haben Betrüger einer 63-Jährigen abgenommen, die sie bereits letzte Woche über Whatsapp kontaktiert hatten. In der Nachricht gaben sich die Täter als Tochter der Frau aus und behaupteten, eine neue Mobiltelefonnummer zu haben. Weil angeblich der Zugang zum Online-Banking auch nicht möglich sei, bat die vermeintliche Tochter die 63-Jährige, zwei Überweisungen für sie zu tätigen. Das Opfer überwies daraufhin die Beträge, im Glauben, das Geld von ihrer Tochter zurück zu erhalten. Erst später flog der Betrug auf. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Versuchen Sie immer, ihre Angehörigen zunächst auf den Ihnen bekannten Wegen und Telefonnummern zu erreichen. Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Bekannte und Verwandte, um sie vor dieser Masche zu schützen. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Salem

Microsoft-Betrüger bringen Senior um Erspartes

Ein 69 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend Opfer von Betrügern geworden, die den Senior um einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag gebracht haben. Beim Surfen im Internet ging auf dem Rechner des Mannes ein Fenster auf, in dem er aufgefordert wurde, einen angeblichen Windows-Support telefonisch zu kontaktieren, da sich ein vermeintlicher Trojaner auf dem PC befinde. Im nun folgenden Telefonat überzeugte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter den 69-Jährigen, eine Software zur vermeintlichen Fernwartung zu installieren. Nachdem der gutgläubige Senior diese eingerichtet hatte, wurde er von dem Betrüger zudem dazu überredet, das Online-Banking zu prüfen und ihm in dem Zuge zwei TANs zu übermitteln. Damit tätigte der Täter zwei Überweisungen. Der 69-Jährige erkannte den Betrug erst, als er von dem Betrüger nach seinem Ausweis sowie seinem Beruf gefragt wurde und erstattete umgehend Strafanzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun und warnt erneut vor dieser bereits hinlänglich bekannten Betrugsmasche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell