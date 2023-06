Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Pkw

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 10.06.2023, in der Zeit von 08:30 Uhr - 08:40 Uhr, wurde durch eine/n unbekannte/n Täter/in mittels eines spitzen Gegenstandes die komplette Beifahrerseite eines schwarzen Pkw VW zerkratzt, welcher auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Frankenhäuser Straße 52 abgeparkt war. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 3000,- EUR. Hinweise zum Tathergang nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.Nr. 03632/6610 gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell