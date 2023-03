Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren verletzen Personen

Reinsfeld (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 14.03.23 um 10.20 Uhr, auf der B407 (Hunsrückhöhenstr.) in Höhe der Abfahrt zur B52 (Höfchen). Eine 59-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Kombi den Zubringer zur B407 von der B52 kommend und wollte von dort nach links auf die B407 in Richtung Reinsfeld abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des aus Richtung Morbach kommenden 78-jährigen Pkw-Führers, der die B407 in Fahrtrichtung Zerf befuhr. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Alle drei Insassen der Fahrzeuge wurden mit den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Schwere der Verletzungen wird derzeit noch abgeklärt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Pkws dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Im Einsatz waren zwei Krankentransportwagen, ein Notarzt, ein Helikopter und die Polizei Hermeskeil mit zwei Einsatzfahrzeugen.

