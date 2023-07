Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag (04.07.2023) zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Bietigheim-Bissingen ein Pedelec. Das Zweirad stand verschlossen in einem umzäunten Gartengrundstück. Mutmaßlich trugen die Täter das Gefährt davon, es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

