POL-LB: Ludwigsburg: Räuberische Erpressung am Arsenalplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Straftat, zu der es am Mittwoch (05.07.2023) gegen 15.05 Uhr am Arsenalplatz in Ludwigsburg kam. Zwei bislang unbekannte Täter sprachen einen 15- und einen 16-Jährigen an, die sich im Bereich der Sitzmöglichkeiten am Rande des Arsenalplatzes, nahe eines Schnellrestaurants in der Wilhelmstraße aufhielten. Die Unbekannten forderten den 15-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld auf. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, stieß einer der beiden den Jugendlichen gegen die Schulter. Als dem Geschädigten zudem mit einem blauen Auge gedroht wurde, übergab er den Unbekannten einen Zehneuroschein. Die beiden Täter gingen anschließend in Richtung des Bahnhofs davon.

Es soll sich um zwei etwa 17 Jahre alte Jugendliche mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Einer der beiden soll etwa 175 cm groß sein, eine Undercut-Frisur mit lockigem dunklen und gegeltem Haar sowie eine kräftige Statur haben. Er trug eine schwarze Hose und ein Fußballtrikot mit Querstreifen in dunkelblau und schwarz und der Rückennummer "11". Der zweite Täter wurde als etwa 185 cm groß und dünner Statur beschrieben. Er soll dunkle, nach hinten gegelte Haare sowie einen Oberlippen- und Kinnbart haben. Zudem soll er eine Lücke in einer Augenbraue haben. Bekleidet war er mit einer Jeans mit auffälligem Gürtel, schwarzen Schuhen sowie einem Rucksack.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

