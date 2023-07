Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Kind bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind kam es am Mittwochmorgen gegen 08:20 Uhr in der Hofwiesenstraße in Gerlingen. Ein 13-jähriger sowie ein 12-jähriger Radfahrer befuhren die Hofwiesenstraße in Richtung Weilimdorfer Straße (Landstraße 2255). Nach dem überqueren des Kreuzungsbereiches der Hofwiesenstraße und der Schillerstraße wollte ein Fußgänger den dortigen Zebrastreifen zum Queren der Fahrbahn nutzen. Hierzu bremste der 12-Jährige sein Rad ab. Mutmaßlich erkannte der 13-Jährige dieses Bremsmanöver zu spät und fuhr dem 12-Jährigen auf. Durch die Kollision stürzte der 13-Jährige von seinem Zweirad und erlitte schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nach ersten Ermittlungen nicht.

