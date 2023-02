Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Automatenaufbrecher auf frischer Tat festgenommen #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (13.02.2023) hat eine aufmerksame Anwohnerin in der Hessischen Straße einen Mann beobachten können, der mit einer Brechstange einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollte. Die 28-jährige Frau alarmierte per Notruf die Polizei. Diese traf drei Minuten später am Tatort ein. Hier konnten sie den 40-jährigen Mann, der sich zwischenzeitlich verstecken wollte, hinter einem Haus antreffen. Dieser stritt den versuchten Automatenaufbruch ab. Doch der 40-Jährige hatte die Rechnung ohne die Zeugin gemacht. Die Frau hatte die Tat mit dem Handy gefilmt.

Bei der Durchsuchung des Täters konnten die Ordnungshüter auch das Einbruchswerkzeug zu Tage fördern. Zudem war der Mann mit einem geklauten Damenfahrrad unterwegs. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Das Einbruchswerkzeug sowie das Fahrrad stellten die Beamten sicher.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine weitere Strafanzeige wegen versuchten Automatenaufbruchs und des Verdachts des Fahrraddiebstahls.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell