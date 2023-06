Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Restaurant randaliert - Wer kann Hinweise zu den Personen geben?

Kaiserslautern (ots)

Etwa zehn Personen haben am Donnerstagabend in einem Restaurant in der Fackelstraße randaliert und dabei unter anderem Gläser und Geschirr beschädigt. Ein 21-Jähriger wurde verbal bedroht.

Passanten waren gegen 20:30 Uhr auf das Geschehen aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Vermutlich ging dem Vorfall ein Streit voraus. Die Polizei traf vor Ort den 21-Jährigen und zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren an. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, an der Sache beteiligt gewesen zu sein, gegen sie wird jetzt ermittelt. Die Ermittlungen zur Identifizierung weitere Beteiligter sowie den Tathintergründen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall gegen 20:30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu beteiligten Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell