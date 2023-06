POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz. Der Ladendetektiv eines Einkaufmarkts in der Pariser Straße meldete der Polizei am Dienstagmittag einen Diebstahl. Zwei Männer entwendeten Tabakwaren im Wert von 547 Euro. Die beiden waren dem Zeugen nicht unbekannt. Am Tag zuvor hatte er die Männer bei einem Ladendiebstahl in Grünstadt ...

