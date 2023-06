Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei schnappt Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Der Ladendetektiv eines Einkaufmarkts in der Pariser Straße meldete der Polizei am Dienstagmittag einen Diebstahl. Zwei Männer entwendeten Tabakwaren im Wert von 547 Euro. Die beiden waren dem Zeugen nicht unbekannt. Am Tag zuvor hatte er die Männer bei einem Ladendiebstahl in Grünstadt beobachtet. Hier wurden ebenfalls Tabakwaren entwendet. Die 23 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen wurden von der Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Kaiserslautern. Ein Richter ordnete die beantragte Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr an. Die Verdächtigen, denen gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen wird, machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell