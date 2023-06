Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Das Altstadtfest ist wieder da - die Polizei informiert

Kaiserslautern (ots)

Nach einer drei Jahre langen Coronapause ist das Altstadtfest wieder zurück. Für drei Tage und zwei Nächte verwandelt sich die Altstadt in ein riesiges Open-Air-Fest. Die Stadtverwaltung informiert auf Ihrer Internetseite unter https://s.rlp.de/9TqRF über das Fest.

Gemeinsame Streifen von Polizei, US-Militärpolizei und der Ordnungsbehörde, werden rund um das Altstadtfest für Sicherheit sorgen. So müssen beispielsweise Autofahrerinnen und Autofahrer mit verstärkten Kontrollen rechnen. Die Polizei rät daher: Don't drink and drive! Fahrzeugführer müssen sich auch auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Aufgrund des Aufbaus einer Bühne in der Spittelstraße, wird die Fahrbahn stadteinwärts schon ab Donnerstagmorgen gesperrt. Die stadtauswärts führende Fahrspur in der Spittelstraße ist dann während des Altstadtfests von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, gesperrt. Frühestens am Sonntagabend kann die Spittelstraße wieder wie gewohnt befahren werden. Durch Baustellen in der Mainzerstraße, wie auch in der Donnersbergstraße, ist ebenfalls mit Verkehrsbehinderungen bei der An- und Abreise zu rechnen. Die Polizei rät auch hier mehr Zeit einzuplanen.

Die Beamten warnen vor Taschendieben: Langfinger machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen - wie dem Altstadtfest - zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und Ausweispapiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen an der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm. Benutzen Sie am besten einen Brustbeutel, der ebenfalls eng am Körper getragen werden kann.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass zur Gewährleistung eines sicheren Festablaufs Videotechnik eingesetzt wird.

Sprechen Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Einsatzkräfte an. Wir sind für Sie da. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell