Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Wer hat den Lkw mit Anhänger gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Garten-Fachmarkts in der Merkurstraße den Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen beschädigte der Unbekannte beim Rangieren mit seinem Gespann einen Baum und eine Laterne. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Am Unfallort sicherten die Beamten Spuren, die auf einen Anhänger der Marke "Schmitz" hindeuten. Der Anhänger könnte weiß lackiert sein. Ein Zeuge bemerkte am Dienstagabend einen Lkw mit roter Plane. Ob der Fahrer des Gespanns für den Unfall in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein Lastwagen mit Anhänger aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz