POL-PPWP: Übergriff auf 18-Jährige - Polizei fahndet nach Verdächtigem und sucht Zeugen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Mercedes C200 auf der Spelzenhofstraße. Beim Einbiegen in die Hauptstraße übersah sie die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Zweiradfahrerin und schleuderte gegen einen am Straßenrand ...

mehr