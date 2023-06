Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrerin verletzt

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Mercedes C200 auf der Spelzenhofstraße. Beim Einbiegen in die Hauptstraße übersah sie die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Zweiradfahrerin und schleuderte gegen einen am Straßenrand geparkten Renault Twingo. Die 85-Jährige verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. |kfa

