POL-PPWP: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt in der Fackelstraße wegen eines Diebstahls. Am Montagnachmittag besuchte eine 85-Jährige die Fußgängerzone. Während ihres Einkaufs stellte die Frau ihre Handtasche immer mal wieder auf den Boden. Als sie schließlich ihre Einkäufe zahlen wollte, bemerkte sie, dass der Geldbeutel nicht mehr in der Tasche war. In der Geldbörse befanden sich unter anderem ein dreistelliger Geldbetrag sowie die Bankkarte der Seniorin. Offensichtlich haben Diebe unbemerkt zugegriffen. Jetzt ermittelt die Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

So schützen sie sich vor Taschendieben:

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Ausweisdokumente in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich diese unter einen Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Ihre Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen, und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. |kfa

