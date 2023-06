POL-OH: Verkehrsunfallflucht am Bahnhof Neuhof

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Heimboldshausen - Im Zeitraum vom 22.06.2023, 18:00 Uhr bis 23.06.2023, 07:00 Uhr wurde ein in der Straße "Am Borgrain" abgestellter PKW, Lada, Farbe grün, von einem Verkehrsteilnehmer im Bereich der C-Säule hinten rechts beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede ...

