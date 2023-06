Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend wird der Polizei ein Verkehrsunfall in der Rudolf-Breitscheid-Straße gemeldet. Der 72-jährige Fahrer eines Opel Corsas fuhr auf der Wackenmühlstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Als er in diese einbog, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Hyundai Tucson. Durch den Aufprall werden beide Fahrzeuge beschädigt. Im Gespräch mit dem Mann fiel den Beamten auf, dass er nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Gerät zeigte einen Atemalkoholwert von 0,91 Promille an. Die Schutzleute nahmen den Fahrer mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll Aufschluss über die Alkoholisierung geben. Den 72-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell