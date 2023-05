Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagmorgen kam eine 18-jährige Fahrradfahrerin in der Lichtentaler Alle auf Höhe der Aubrücke bei einem Abbiegevorgang alleinbeteiligt zu Fall. Dabei zog sich die Fahrradfahrerin gegen 3:30 Uhr Verletzungen zu, die zunächst vom Rettungsdienst an der Unfallstelle und anschließend in der örtlichen Klinik behandelt wurden. /jo

