Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Mit "Blüte" ertappt, Haft

Friesenheim (ots)

Nachdem ein 29 Jahre alter Mann am Montagmittag in einem Discounter in der Adlerstraße beim Bezahlen mit gefälschtem Scheingeld von einer achtsamen Kassiererin ertappt wurde, klickten kurz darauf die Handschellen. Die Angestellte erkannte kurz vor 15.30 Uhr den ihr ausgehändigten falschen Zwanziger und sprach den verdächtigen Käufer darauf an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht. Eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung wurde auf das Geschehen aufmerksam und nahm den Endzwanziger vorläufig fest. Eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen brachte im Nachhinein ans Licht, dass der 29-Jährige aufgrund vorangegangener gleichgelagerter Straftaten im europäischen Ausland zur Festnahme ausgeschrieben war. Darüber hinaus schließen die Beamten der Kriminalpolizei derzeit nicht aus, dass der Mann im Raum Lahr bereits mehrfach Falschgeld in Umlauf gebracht haben könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Verlauf des Mittwochs wurde er beim Amtsgericht Lahr aufgrund des bestehenden internationalen Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell