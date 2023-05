POL-OG: Lahr - Einbruch, Hinweise erbeten

Ringsheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sorgte ein augenscheinlich alkoholisierter Mann für Störungen in der Neudorfstraße. Kurz vor Mitternacht soll der Betroffene in einem fremden Garten lauthals herumgeschrien haben. Beim Eintreffen der Polizei schlief der 40-jährige Mann im Garten der Zeugin. Nach einem Platzverweis verließ er das Grundstück. Gegen 1 Uhr wurde der Mann erneut in der Gegend ...

