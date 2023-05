Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Betrunkener sorgt für Unannehmlichkeiten

Ringsheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sorgte ein augenscheinlich alkoholisierter Mann für Störungen in der Neudorfstraße. Kurz vor Mitternacht soll der Betroffene in einem fremden Garten lauthals herumgeschrien haben. Beim Eintreffen der Polizei schlief der 40-jährige Mann im Garten der Zeugin. Nach einem Platzverweis verließ er das Grundstück. Gegen 1 Uhr wurde der Mann erneut in der Gegend gesichtet, woraufhin die Polizei ihn wieder schlafend in einem fremden Hinterhof auffand. Diesmal war der Herr nicht bereit den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, was schlussendlich mit einer Ingewahrsamnahme endete. Auf dem Revier konnte ein Wert von rund 3 Promille festgestellt werden. /jo

