POL-OG: Friesenheim, A5 - Zeugen zu Unfall gesucht

Friesenheim (ots)

Zu einem Unfall mit anschließender Flucht des mutmaßlichen Unfallverursachers kam es am Montag gegen 18:30 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Lahr und Offenburg. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll der Fahrer eines silbernen Autos mit Emmendinger Kennzeichen eine 33-Jährige, die auf dem linken Fahrstreifen fuhr und nach eigenen Angaben zwei Lastwagen überholte, in ihrem Audi verbotswidrig rechts zwischen den beiden Schwerfahrzeugen, überholt haben. Beim Wiedereinscheren auf den linken Fahrstreifen kam es dann zur Kollision der beiden Autos. Der Fahrer des silbernen Autos fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Am Audi entstand vorne rechts ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Das silberne Auto müsste hinten links beschädigt sein. Beim Unfallverursacher soll es sich um einen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Die Ermittler der Verkehrspolizei erbitten Hinweise unter der Rufnummer 0781 21-4200. /ag

