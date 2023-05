Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Zeugen zu Vorfall gesucht

Meißenheim (ots)

Wie der Polizei erst im Laufe des Montags mitgeteilt wurde, soll es am frühen Montagmorgen im Bereich einer Schule in der Hauptstraße in Meißenheim zu einem Vorfall gekommen sein. Demnach soll ein 32-Jähriger Anwohner gegen 1:30 Uhr durch Musik und Stimmen im Bereich des Schulhofes wach geworden sein. Im Anschluss habe er die Personengruppe vor Ort angesprochen und zur Ruhe ermahnt. Er verblieb dann nach eigenen Angaben bis gegen 2.30 Uhr bei der Gruppe. Hierbei soll auch gemeinsam Alkohol konsumiert worden sein. Im Anschluss sei es dann zu Geldforderungen gegenüber ihm gekommen, infolge dessen er unter anderem auch mit einem Messer bedroht worden sein soll. Zwei Anwesende sollen mit einem Roller und vermutlich silbernen Mercedes unterwegs gewesen sein. Die Ermittler der Kriminalpolizei erbitten Hinweise unter der Rufnummer 0781 21 2820. /ag

