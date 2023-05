Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein gefahren

Northeim (ots)

Northeim OT Edesheim, Leinestraße, Dienstag, 02.05.2023, 09.25 Uhr

EDESHEIM (Wol) - Mit Pkw angehalten.

Am Dienstag um 09.25 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim einen Pkw Dacia in der Leinestraße in Edesheim.

Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 32-jährige Northeimer keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen eines Pkw besitzt.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel abgenommen und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

