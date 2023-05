POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Hannoversche Straße, Montag, 01.05.2023, 15.50 Uhr ANGERSTEIN (Wol) - Gegenverkehr übersehen. Am Montag gegen 15.50 Uhr kam es in Angerstein auf der Hannoverschen Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 75-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr mit einem Pkw VW die Hannoversche Straße aus Bovenden in Richtung ...

