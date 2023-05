POL-NOM: Beim Ausweichen zwei Pkw beschädigt

Uslar (ots) - Uslar (ke) Ernst-Reuter-Str. 01.05.2023, 11:50 Uhr Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Moringen stellte seinen PKW abschüssig am Fahrbahnrand ab, ohne diesen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Der PKW rollte gegen das Gebäude eines Uslarer Biker-Unternehmen. Am Gebäude und am PKW entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 2.500 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 ...

mehr