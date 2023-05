Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Luftgewehr auf Katze geschossen

Einbeck (ots)

Kreiensen/Greene (pap) Ein 54 Jahre alte Katzenbesitzerin aus Greene musste feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter mit einem Luftgewehr auf ihre Katze geschossen hat. Die Frau hat ihre Katze nach Zecken abgesucht und dabei bemerkt, dass etwas im Schwanz des Tieres steckt. Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine Diabolo Geschoss aus einem Luftgewehr. Die Tat hat sich im Bereich des Hohlen Weges in Greene ereignet. Als Tatzeitraum kommt Montag, 17.04.2023 bis Donnerstag, 20.04.2023 in Betracht. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Kreiensen unter 05563-999130 oder bei der Polizei in Einbeck (05561-949780).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell