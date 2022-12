Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Flucht vor Polizei erfolglos - Suche nach weiteren Geschädigten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.12.2022, gegen 00.20 Uhr, sollte auf der Autobahn A 5 der Fahrer eines schwarzen Mercedes kontrolliert werden. Anhaltezeichen wurden von diesem missachtet. Stattdessen flüchtete er mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Schweizer Grenze. An der Anschlussstelle Weil am Rhein verließ er die Autobahn, kam aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr und touchierte eine Schutzplanke. Mit luftleeren Vorderrädern setzte der Fahrer seine Flucht in Richtung Friedlingen fort und touchierte vor dem Kreisverkehr Colmarer Straße / Alte Straße abermals eine Schutzplanke. Der Fahrer fuhr weiter über die Alte Straße in Richtung Märkt, wo es fast zu einem Unfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer gekommen sein soll. Aufgrund der Beschädigungen an dem Mercedes kam dieser in Höhe der Einmündung Heldelinger Straße zum Stehen. Drei Personen flüchteten aus dem Fahrzeug. Der 30-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrerin konnten nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung von der Polizei festgehalten werden. Der Fahrer und die Beifahrerin waren alkoholisiert, zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von fast ein Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Sachschaden an dem schwarzen Mercedes dürfte etwa 25.000 Euro betragen. Dieser wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe an den Schutzplanken beträgt etwa 1.500 Euro. Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten des 30-Jährigen gefährdet wurden, mögen sich bitte bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, melden.

