POL-OG: Offenburg - Bedroht

Meißenheim (ots) - Wie der Polizei erst im Laufe des Montags mitgeteilt wurde, soll es am frühen Montagmorgen im Bereich einer Schule in der Hauptstraße in Meißenheim zu einem Vorfall gekommen sein. Demnach soll ein 32-Jähriger Anwohner gegen 1:30 Uhr durch Musik und Stimmen im Bereich des Schulhofes wach geworden sein. Im Anschluss habe er die Personengruppe vor Ort angesprochen und zur Ruhe ermahnt. Er verblieb ...

