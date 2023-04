POL-PDNR: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

St.-Katharinen (ots) - Am Samstagnachmittag kaufte ein Kunde im Rewe-Markt in Notscheid Ware im Wert von 18 EURO ein. An der Kasse konnte der Mann die Kassiererin überreden, er müsse seine EC-Karte aus seinem Fahrzeug holen und übergab als Pfand einen Ausweis. Daraufhin übergab die Kassiererin die Ware, der Mann verließ den Supermarkt und kehrte nicht mehr zurück. Die Linzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

