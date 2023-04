POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Hamm (Sieg) (ots) - Im Zeitraum zwischen Ostersonntag 09.04.2023, 22:15 Uhr und Ostermontag 10.04.2023, 13:15 Uhr kam es in der Schützenstraße in Hamm zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw. Der Pkw wurde an zwei Stellen mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Die Polizei Altenkirchen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02681 9460 oder per E-Mail ...

