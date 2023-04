Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mauer beschädigt

Kasbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Straße In der Mark eine Grundstücksmauer von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

