Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Flucht endet glimpflich

Mahlberg, Orschweier (ots)

Die psychische Ausnahmesituation eines 55 Jahre alten Mannes sorgte am Dienstagmorgen für einen größeren Polizeieinsatz. Der Mittfünfziger soll nach derzeitigem Sachstand im Zeitraum zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr einen Transporter samt Anhänger im Bereich des Rathauses entwendet haben. In der Folge steuerte er das Gespann in Richtung der L103. Mehrere alarmierte Streifenbesatzungen nahmen daraufhin die Verfolgung auf und eilten dem Wagen auf die A5 in Richtung Karlsruhe hinterher. Auf Höhe der Raststätte Mahlberg Ost konnte der Flüchtende gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurden glücklicherweise niemand verletzt. Der 55-Jährige wurde letztlich aufgrund seiner geistigen Verfassung in eine Spezialklinik gebracht.

/ya

