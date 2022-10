Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Sonneberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04.20 Uhr, wurdern drei Personen durch einen Verkehrsunfall in Sonneberg verletzt. Eine 54-Jährige befuhr mit ihrem PKW die Straße An der Müß in Richtung Mittlere-Motsch-Straße. Im Einmündungsbereich in Richtung Schreberstraße missachtete die Frau offensichtlich die Vorfahrtsregelung und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Die beiden Insassen (jeweils männlich und 30 Jahre alt) wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Auch die Unfallverursacherin kam verletzt ins Krankenhaus. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen kam es zeitweise zur Vollsperrung der Einmündung, insgesamt kam es über eine Dauer von knapp 3 Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

