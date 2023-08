Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 30

Meckenbeuren / Bodenseekreis (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Ravensburg und Meckenbeuren ereignet. Eine 29-jährige VW-Golf-Fahrerin geriet in Fahrtrichtung Meckenbeuren nach Beendigung eines Überholvorgangs zunächst nach rechts auf das Bankett, wo der Pkw einen Leitpfosten überfuhr, im Anschluss über die Gegenfahrbahn schleuderte und neben der Fahrbahn gegen einen Baum prallte. Die Fahrerin, die ersten Erkenntnissen zufolge nicht angeschnallt war, musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb dort später an den Folgen des Unfalls. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei befand sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Rettungsdienst, Notarzt und die umliegenden Feuerwehren mit 40 Wehrleuten vor Ort. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die B30 bis gegen 8.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell