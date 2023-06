Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brandstiftung eines PKW in Nieder-Ingelheim

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:15 Uhr meldete ein Anwohner der Hausgartenstraße in Ingelheim den Brand eines geparkten PKW.

Vor Eintreffen der Kräfte von Feuerwehr und Polizei konnte durch den Melder bereits der ebenfalls vor Ort wohnende Eigentümer des PKW ausfindig gemacht werden.

Da der PKW noch nicht in Vollbrand stand, konnte eine weitere Ausbreitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch den Eigentümer selbst mit Hilfe eines Feuerlöschers verhindert werden.

Im Rahmen der polizeilichen Tatortaufnahme konnte anhand von Spuren Brandstiftung als Brandursache festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell