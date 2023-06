Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Schwerverletzter bei Unfall zwischen Pedelec und Rennrad

Ingelheim (ots)

Am Sonntag, 11.06.2023, waren zwei Radfahrer auf dem Radweg am Rhein zwischen Ingelheim und Heidesheim unterwegs, als sie sich gegen 21 Uhr in Höhe des sogenannten "Heringslochs" begegneten und es zu einem folgenschweren Unfall kam. Ein Zeuge fand die beiden Radfahrer auf dem Boden liegend, deren Pedelec und Rennrad waren ineinander verkeilt. Beim Eintreffen der Polizei war bereits ein Notarzt vor Ort. Der Rennradfahrer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und musste operiert werden. Auch der Pedelec-Fahrer wurde leichtverletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug der Fahrer des Rennrades keinen Fahrradhelm.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell