POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Parkhaus Neue Mitte

Ingelheim (ots) - Am Samstagabend, 03.06.2023, kam es gegen 20.30Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen an der L428. Hierbei unterschätzte ein 19-jähriger Fahrer eines PKW seine gefahrene Geschwindigkeit, als er versuchte nach links in den Mühlborn abzubiegen. Statt in den Mühlborn einzufahren schleuderte der PKW in den Straßengraben und überschlug sich. Die insgesamt vier heranwachsenden ...

