Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Firmenhandy dank ehrlicher Finderin zurückgeführt

Ingelheim (ots)

Am Samstag vormittag vergaß ein 66-jähriger Ingelheimer Geschäftsmann sein Firmenhandy in einer Bankfiliale in Ingelheim. Das Firmenhandy wurde von einer ehrlichen Ingelheimerin gefunden, die es sofort zur Polizeiinspektion Ingelheim verbrachte. Zum Glück des Verlierers, da sich in der Handyhülle unvernünftigerweise mehrere Zettel mit sensiblen Daten, wie Zugangsdaten zur Internetshops, befanden. Der 66-Jährige konnte sein Firmenhandy sichtlich erleichtert bei der Polizei abholen, die ehrliche Finderin hat sich auf jeden Fall ein dickes Lob verdient! Die Polizei rät dringend davon ab, sensible Daten wie PINS, Passwörter und sonstige Zugangsdaten in Handyhüllen oder Portemonnaies aufzubewahren!

