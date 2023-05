Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Skier entwendet - Eigentümer gesucht

Ingelheim, Frei-Weinheim (ots)

Ein Zeuge wird in der Nacht Montag auf Dienstag durch einen Knall auf einen 34-jährigen Mann aufmerksam, der gerade aus dem Keller eines Hofes in der Rheinstraße in Ingelheim am Rhein kommt. Am nächsten Tag stellt der Zeuge ein paar Skier im Hof fest, die keinem Anwohner zugeordnet werden können. Die Skier werden sichergestellt und suchen nun ihren Eigentümer. Sachdienliche Hinweise zum Tatort bzw. Eigentümer bitte an die Polizei Ingelheim.

