Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Vorfall zwischen Motor- und Modellflugzeug

Ingelheim, OT Wackernheim (ots)

Am Sonntagmittag kam es im Luftraum im Bereich der Gemarkung Wackernheim und der dortigen Flugplätze zu einem Vorfall zwischen einem Motor- und einem Modellflugzeug. Der 25-jährige Pilot eines Motorflugzeugs befand sich im Rahmen des Landeanflugs in der Einflugschneise des Finther Flughafens. Nach jetzigem Ermittlungsstand bemerkt er hierbei ein Modellflugzeug, welches zunächst auf gleicher Höhe links neben ihm fliegt und danach zu einem Sinkflug unter seinem Motorflugzeug hindurch ansetzt. Der Pilot kann anschließend sicher landen. Der genaue Abstand zwischen den beiden Flugzeugen und ob es zu einer konkreten Gefährdung kam, ist bislang ungeklärt und bedarf weiterer Ermittlungen. Der 67-jährige Pilot des Modellflugzeugs kann auf einem naheliegenden Flugplatz für Modellflugzeuge angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Luftraum eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell