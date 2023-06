Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ingelheim (ots)

Am Sonntagabend,11.06.2023, ereignete sich gegen 20:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Grundstraße in Ingelheim, bei dem ein Kleinkind verletzt wurde. Das Kind befand sich auf dem Gehweg an der Hand seiner Mutter, als es sich plötzlich losriss und zwischen geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Straße lief. Zur gleichen Zeit befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die Grundstraße und konnte trotz sofortiger Reaktion einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Zum Glück war die Fahrerin Zeugenangaben zu Folge sehr langsam unterwegs, sodass sich das Kind nur Schürfwunden zuzog. Es wurde dennoch zur weitern Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Alle Beteiligten standen nach dem Unfall sichtlich unter Schock.

