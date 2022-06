LPI-SHL: Gestürzter Radfahrer

Schnellbach (ots) - In der Nacht zu Montag entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw-Anhänger, welcher zur Tatzeit vor einem Wohnhaus am Nesselhof in Schnellbach abgestellt war. Der Geschädigte erstattete nachfolgend eine Anzeige. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Meininger Polizei (03693 591-0) zu melden. ...

