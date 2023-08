Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Mann bei Waldarbeiten lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Arbeitsunfall hat sich 53-Jähriger am Samstag gegen 14.30 Uhr im Gewann Igelwäldle bei Unter-Glashütte schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war in seinem Wald mit der Beseitigung von Sturmschäden beschäftigt und arbeitete an einem Baum, auf welchem ein anderer Baum auflag. Durch das Entfernen des aufliegenden Baumes stieß der unter Spannung stehende Baum in der Folge mit voller Wucht gegen den Kopf des Mannes, wodurch dieser sich schwerste Kopfverletzungen zuzog und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Meßkirch

Unfall fordert zwei Schwerverletzte - Fahrzeug brennt aus

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr auf der L195 bei Meßkirch ereignete. Ein BMW-Lenker fuhr von Wald kommend in Fahrtrichtung Meßkirch und geriet aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts auf das Bankett und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der BMW mit mehreren Bäumen und fing daraufhin Feuer. Der 28-jährige Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin konnten sich mit Unterstützung von zwei Ersthelfern aus dem brennenden Fahrzeug befreien. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nachdem der BMW von der Feuerwehr gelöscht wurde, kümmerte sich ein Abschleppdienst um das total beschädigte Fahrzeug.

Bad Saulgau

Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz in der Kirchstraße in Moosheim hat am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Jaguar an der Fahrertür beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07581/4820 um sachdienliche Hinweise.

