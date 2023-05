POL-COE: Lüdinghausen, Industriestraße/ Einbruch in Spielhalle

Coesfeld (ots) - In einer Turnhalle an der Paul-Gerhardt-Straße haben Unbekannte mehrere Schränke aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 Uhr am Samstag (29.04.23) und 9.55 Uhr am Sonntag (30.04.23). Nach derzeitigem Stand brachen die Täter eine Tür auf, um in die Turnhalle zu kommen. Inwieweit die Einbrecher etwas mitgenommen, ist derzeit nicht bekannt. Die ...

