POL-EU: Mehrere Katalysatoren von Pkw entwendet

Euskirchen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (1.31 Uhr) verschaffte sich ein alkoholisierter 65-Jähriger aus Euskirchen zum wiederholten Male Zutritt zum Flur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Fuchspfad. Der Mann urinierte in den Keller und legte sich schlafend in den Hausflur. Ein Hausbewohner forderte ihn mehrfach auf, dass Wohnhaus zu verlassen. Der Aufforderung kam der ungebetene Gast jedoch nicht nach. ...

