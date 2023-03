POL-EU: Zum wiederholten Male Hausfriedensbruch begangen

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Unbekannte verschafften sich am Dienstag (28. Februar) in der Zeit von 18.45 bis 20.30 Uhr über den Garten Zutritt zu einem Haus in der Straße An den Eichen. Sie durchsuchten das Haus. Es wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

mehr