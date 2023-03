POL-PB: Einbruch in Bauwagen - Werkzeug gestohlen

Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Montagmorgen (27.03., 01.37 Uhr) warfen drei bislang unbekannte Täter mit einem Stein die Glastür des Mobiltelefongeschäfts an der Westernstraße ein und verschafften sich so Zutritt. Aufmerksame Zeugen hatten das gehört, nachgeschaut und den Einbruch bemerkt. Daraufhin benachrichtigten sie sofort die Polizei über den Polizeiruf ...

mehr