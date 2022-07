LPI-NDH: Mann beschädigt Auto

Sondershausen (ots) - Unbekannte Täter beschädigten zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend den Zaun eines Firmengrundstückes in der Schachtstraße. Sie hatten den Maschendraht gelöst und gelangten so mit einem Fahrzeug auf das Betriebsgelände. Was die Täter auf dem Gelände wollten ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

