LPI-NDH: Zaun eines Firmengeländes beschädigt

Nordhausen (ots) - In der zurückliegenden Nacht warfen Unbekannte in drei Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Förstemannstraße Feuerwerkskörper. Diese detonierten und zerstörten die Kästen. Darüber hinaus wurde auch ein Stromkasten in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

